Жители России просят Дмитрия Медведева увеличить срок 17-летней матери, заморившей голодом сына

По мнению многих, матери дали слишком мягкое наказание

17-летняя мать, заморившая голодом сына, отправится в колонию. Правда, не строгого режима, как многим бы хотелось, а в воспитательную. На шесть лет и шесть месяцев. Большинству тех, кто следил за этой жуткой историей, наказание показалось слишком мягким.

Однако и этот приговор может быть изменён. По крайней мере, у адвоката девушки есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Будут ли подавать апелляцию, пока не известно. Но многие боятся, что срок могут уменьшить. Поэтому сейчас жители разных регионов России собирают подписи под письмом, обращённым к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой не оставить без внимания этот случай, обжаловать приговор судьи, чтобы дать виновной гораздо больший срок.

— Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Просим вас от лица многочисленных неравнодушных людей. Всех нас сплотила чудовищная трагедия маленького малыша. Дмитрий Анатольевич, за такое ужасное преступление должно быть наказание по всей строгости, пожалуйста, не будьте равнодушны, у всех есть дети. Просим вас принять меры и обжаловать решение суда, — говорится в письме.

Его подписывают люди из разных городов России: Санкт-Петербурга, Орла, Московской области, Москвы, Казани, Рязани, Крыма и многих других.