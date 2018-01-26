|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Нарушал ПДД и регистрацию: что известно о подозреваемом в убийстве бизнесмена
26 января 2018
3 011 2
Сегодня Кировский районный суд избрал меру пресечения 54-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве ярославского бизнесмена Ильи Исаева.
В суде во время заседания сошлись следователи и сторона защиты. Адвокаты подозреваемого считали — нет оснований, чтобы отправлять мужчину в СИЗО. Он имеет положительные характеристики, сбегать и не думает. Просили домашний арест.
— Следователи ходатайствовали о заключении под стражу, — рассказали в суде. — Привели пример — пока мужчина жил на свободе, часто попадался на нарушении правил дорожного движения и на нарушении регистрации.
Илью Исаева, брата депутата Павла Исаева, убили в конце ноября в подворотне на Первомайской улице. Версии было три — вплоть до передела рынка недвижимости в городе.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров