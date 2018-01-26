Нарушал ПДД и регистрацию: что известно о подозреваемом в убийстве бизнесмена

Мужчину подвезли к суду на полицейской машине

Сегодня Кировский районный суд избрал меру пресечения 54-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве ярославского бизнесмена Ильи Исаева.

В суде во время заседания сошлись следователи и сторона защиты. Адвокаты подозреваемого считали — нет оснований, чтобы отправлять мужчину в СИЗО. Он имеет положительные характеристики, сбегать и не думает. Просили домашний арест.

— Следователи ходатайствовали о заключении под стражу, — рассказали в суде. — Привели пример — пока мужчина жил на свободе, часто попадался на нарушении правил дорожного движения и на нарушении регистрации.

Илью Исаева, брата депутата Павла Исаева, убили в конце ноября в подворотне на Первомайской улице. Версии было три — вплоть до передела рынка недвижимости в городе.