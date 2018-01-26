Мужчину, подозреваемого в убийстве ярославского бизнесмена, взяли под стражу

Кировский суд вынес свой вердикт

Кировский районный суд определился с мерой пресечения для 54-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве известного ярославского бизнесмена Ильи Исаева.

— Обвиняемый заключён под стражу до 28 февраля, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство из корыстных побуждений»

— По данным следствия, совершая убийство, обвиняемый намеревался освободить себя от долговых обязательств, которые имелись у него перед потерпевшим, — уточнили в СК.



Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый заключен под стражу до 28 февраля 2018 года.

Илью Исаева, брата депутата Павла Исаева, убили в конце ноября в подворотне на Первомайской улице. Версии было три — вплоть до передела рынка недвижимости в городе.