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Мужчину, подозреваемого в убийстве ярославского бизнесмена, взяли под стражу
26 января 2018
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Кировский районный суд определился с мерой пресечения для 54-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве известного ярославского бизнесмена Ильи Исаева.
— Обвиняемый заключён под стражу до 28 февраля, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство из корыстных побуждений»
— По данным следствия, совершая убийство, обвиняемый намеревался освободить себя от долговых обязательств, которые имелись у него перед потерпевшим, — уточнили в СК.
Илью Исаева, брата депутата Павла Исаева, убили в конце ноября в подворотне на Первомайской улице. Версии было три — вплоть до передела рынка недвижимости в городе.
Фото: Александра Савельева
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