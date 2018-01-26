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В Рыбинске заключенный избил инспектора колонии
26 января 2018
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В Рыбинской исправительной колонии №2 заключённый избил инспектора отдела безопасности.
36-летнего мужчину, осуждённого за убийство и хищение, обвиняют по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».
— По версии следствия, в декабре 2017-го днём злоумышленник избил 37-летнего инспектора отдела безопасности исправительной колонии, находившегося при исполнении своих служебных обязанностей, — рассказали в пресс-службе СКР.
Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: Александра Савельева
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