Ярославские школьники решат, какие парки изменить в городе

Дети голосуют за проекты

​Школьники региона смогут принять участие в конкурсе рисунков, который будет организован в рамках проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Учащимся предложат изобразить, какими они видят в будущем площади, улицы, парки, скверы и дворы в своих городах.

Такое решение сегодня принято на расширенном заседании актива областного отделения Российского движения школьников, на которое был приглашен главный архитектор региона Михаил Кудряшов. Он провел презентацию проекта «Решаем вместе!», рассказал о его особенностях.

Предварительный отбор территорий для благоустройства идет на сайте vmeste76.ru и в общественных местах до 31 января. Далее для объектов-лидеров будут разработаны эскизы благоустройства.

— У каждого жителя региона старше 14 лет есть возможность принять участие в голосовании за общественную территорию, которая, по его мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Но и те, кто младше, не должны оставаться в стороне от этого процесса, — сказал Михаил Кудряшов. — Я предлагаю вам пофантазировать о том, каким вы хотите видеть свой регион.

На расширенное заседание актива приехали 40 представителей движения из Ярославля, Углича, Тутаева, Некрасовского и Ярославского муниципальных районов. О своем опыте участия в проекте участникам встречи рассказали студенты Ярославского технического университета, которые уже будут создавать эскизы благоустройства на основе пожеланий граждан.

Кроме того, школьникам было предложено подумать, как можно преобразить общественное пространство. Ребята охотно включились в мозговой штурм и представили свои варианты по созданию комфортной городской среды: на листах ватмана набросали эскизы благоустройства парка 1000-летия Ярославля.

Окончательный выбор, какие территории будут благоустроены, ярославцам предстоит сделать 18 марта.

— Обязательно буду участвовать в этом конкурсе! — заявил активист Российского движения школьников Михаил Нефедов. — Я живу в Красноперекопском районе Ярославля, и мне хотелось бы нарисовать дороги и побольше детских площадок.​

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