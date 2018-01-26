Подозреваемого в убийстве ярославского бизнесмена Ильи Исаева привезли в суд

Решение принимается в Кировском районном суде

Сегодня в Кировском районом суде рассматривают вопрос о мере пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве ярославского бизнесмена Ильи Исаева. Мужчину привезли в суд.

Следователи ходатайствуют о заключении под стражу. Судья ушёл в совещательную комнату, свой вердикт он озвучит где-то минут через сорок. Скажет — отправлять ли подозреваемого в СИЗО, под домашний арест или оставить на подписке о невыезде.

— В подобных случаях, как правило, в качестве меры пресечения выбирают следственный изолятор, — говорят юристы.

Илью Исаева, брата депутата Павла Исаева, убили в конце ноября в подворотне на Первомайской улице. Версии было три — вплоть до передела рынка недвижимости в городе.