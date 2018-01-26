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Подозреваемого в убийстве ярославского бизнесмена Ильи Исаева привезли в суд
26 января 2018
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Сегодня в Кировском районом суде рассматривают вопрос о мере пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве ярославского бизнесмена Ильи Исаева. Мужчину привезли в суд.
Следователи ходатайствуют о заключении под стражу. Судья ушёл в совещательную комнату, свой вердикт он озвучит где-то минут через сорок. Скажет — отправлять ли подозреваемого в СИЗО, под домашний арест или оставить на подписке о невыезде.
— В подобных случаях, как правило, в качестве меры пресечения выбирают следственный изолятор, — говорят юристы.
Илью Исаева, брата депутата Павла Исаева, убили в конце ноября в подворотне на Первомайской улице. Версии было три — вплоть до передела рынка недвижимости в городе.
Фото: Александра Савельева
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