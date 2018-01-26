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Ярославские девушки сняли ролик на песню Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов
26 января 2018
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Дождались! Satisfaction-челендж добрался до Ярославля. Ролик в поддержку ульяновских курсантов института гражданской авиации записали сотрудницы компании интернет-провайдера «Ател».
— Ульяновск, мы с вами! — написали девушки и выложили видео в сеть.
В ролике девушки в брендированных майках двигаются под старый хит Бенни Бенасси на своих рабочих местах.
После появления скандального ролика будущих летчиков грозились отчислить из университета. В поддержку ребят сняли пародии сотрудники МЧС, пенсионерки из Петербурга, курсанты из Калининграда, шоу Ивана Урганта и многие другие.
Видео: АТЭЛ life/youtube.com
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