Ярославские девушки сняли ролик на песню Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов

Ролик записали работницы компании интернет-провайдера

Дождались! Satisfaction-челендж добрался до Ярославля. Ролик в поддержку ульяновских курсантов института гражданской авиации записали сотрудницы компании интернет-провайдера «Ател».

— Ульяновск, мы с вами! — написали девушки и выложили видео в сеть.

В ролике девушки в брендированных майках двигаются под старый хит Бенни Бенасси на своих рабочих местах.

После появления скандального ролика будущих летчиков грозились отчислить из университета. В поддержку ребят сняли пародии сотрудники МЧС, пенсионерки из Петербурга, курсанты из Калининграда, шоу Ивана Урганта и многие другие.