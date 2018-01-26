В Ярославской области мужчина украл у друга полмиллиона, чтобы сделать ремонт в квартире

Мужчина потратил деньги на ремонт

Вот так и заводи друзей... 29-летний житель Любимского района украл у приятеля полмиллиона. Мужчина взял с собой 22-летнего сообщника.

Оказалось, что подозреваемый узнал, что у друга дома лежит крупная сумма денег — 490 тысяч рублей. Жадность и зависть оказались сильнее дружбы. Поэтому мужчина пригласил приятеля и его жену к себе в гости, оставил их со своей семьёй и под предлогом срочных дел ушёл из дома. Он направился прямо в квартиру своих гостей. При этом, на улице оставил сообщника, чтобы тот следил, не возвращается ли хозяин домой.

— Украденные деньги мужчина потратил по своему усмотрению: сделал ремонт в квартире и отдал долг за машину. Возбуждено уголовное дело. 29-летний мужчина находится под стражей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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