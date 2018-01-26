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Не помню, как убивала соперницу: подробности кровавой драмы в ярославском худучилище
26 января 2018
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Ярославские следователи сейчас работают над делом об убийстве на почве ревности. Трагедия произошла прямо перед Новым годом: 28 декабря в общежитии училища на улице Матросова одна студентка ударила ножом в живот другую. На следующий день пострадавшая девочка Екатерина умерла в больнице. Друзья Кати рассказали, что у девушек был давний конфликт из-за молодого человека.
Подозреваемую задержали сразу.
— В отношении неё сейчас проводится психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Девушку поместили в специальное медучреждение. Мотив преступления — ревность. Из её показаний следует, что она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии, вследствие чего не помнит, что именно произошло, — рассказали 76.ru в региональном следственном управлении Следственного комитета.
Фото: читатель 76.ru
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