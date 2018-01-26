Не помню, как убивала соперницу: подробности кровавой драмы в ярославском худучилище

Друзья очень любили Катю

Ярославские следователи сейчас работают над делом об убийстве на почве ревности. Трагедия произошла прямо перед Новым годом: 28 декабря в общежитии училища на улице Матросова одна студентка ударила ножом в живот другую. На следующий день пострадавшая девочка Екатерина умерла в больнице. Друзья Кати рассказали, что у девушек был давний конфликт из-за молодого человека.

Подозреваемую задержали сразу.

— В отношении неё сейчас проводится психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Девушку поместили в специальное медучреждение. Мотив преступления — ревность. Из её показаний следует, что она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии, вследствие чего не помнит, что именно произошло, — рассказали 76.ru в региональном следственном управлении Следственного комитета.