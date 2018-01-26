Елене Летучей запретили летать

Елена обследуется у врачей

У Елены Летучей сердечные проблемы. И, к сожалению, это не связано с любовными переживаниями. Врачи обнаружили у Летучей нестабильную стенокардию. А это значит, что у ярославской телеведущей ишемическая болезнь сердца, которая может дать осложнения и даже инфаркт. Об этом, а также о том, почему звезда пропала с Первого канала, сама Летучая написала в своём Instagram.

— Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем, считаю нечестным. В начале декабря стала плохо себя чувствовать, и после серии обследования диагноз врачей подтвердился: нестабильная стенокардия. Сейчас я выбираю здоровье, — поделилась Летучая со своими поклонниками.

На Первый канал Летучая пришла относительно недавно. В ноябре она стала ведущей программы «Летучий отряд».