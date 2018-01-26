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Город

В ярославском зоопарке показали родившегося кенгуренка

26 января 2018
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зоопарк, кенгуру, Ярославль

В семействе кенгуру Беннетта в Ярославском зоопарке пополнение. 

Маленький детеныш пока высовывает только мордочку из маминой сумки, чтобы посмотреть на происходящее вокруг. Вылезать он начнёт примерно через месяц, когда ему исполнится полгода. По подсчётам сотрудников зоопарка, малыш вполне может сделать подарок маме на 8 Марта — примерно в этот срок детеныш начнет самостоятельно передвигаться.

— Пока кенгуренок полностью не вылезет из сумки, его пол не определить, — рассказали в зоопарке. — После того, как поймем, мальчик это или девочка, проведем среди посетителей конкурс на имя для детёныша.

У кенгуру-мамы это уже второй малыш. Годовалая дочка сейчас скачет рядом с ней.

Тропические животные хорошо адаптировались к нашим температурам, но очень боятся сквозняков. Сейчас кенгуру с малышом в сумке лишь ненадолго выходит попрыгать по снегу и возвращается в домик.

 

А еще недавно в вольере гепарда появился снежный двойник. Теперь Найла каждое утро проверяет, не растаял ли её снеговик.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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