На продажу выставили старейший в Ярославле клуб «Мёд»: сколько за него просят

У клуба «Мед» могут появиться другие хозяева

В Ярославле выставили на продажу единственный и старейший в городе клуб «Мёд». Продают целиком готовый бизнес на сайте объявлений «Авито».

Приобрести работающее заведение можно за 250 миллионов рублей — такую цену указали в объявлении.

«Развлекательный комплекс "Мёд" находится в историческом центре Ярославля и представлен ресторанным комплексом "Поплавок" и ночным клубом "Мёд". Ресторан работает круглогодично, летнее кафе — в период с апреля по сентябрь. На территории ночного клуба размещена сцена, танцпол и несколько баров. По пятницам и субботам в ночном клубе выступают звезды зарубежного шоу-бизнеса. Клуб также используется для проведения корпоративных вечеринок, банкетов, праздничных мероприятий», — говорится в объявлении о продаже.

Ярославский клуб уже довольно старый даже по внутренней отделке

Продают все активы: оборудование клуба, теплоход «Академик Вавилов», Понтон-216 и Дебаркадер-358, на которых и расположились заведения. В самом заведении утверждают, что на его работу это не повлияет — просто у заведения сменится владелец.

Антураж ресторана тоже сложно назвать модным и современным

Дела у развлекательного комплекса давно идут неважно: судебные приставы уже наложили арест на имущество клуба за долги в 60 миллионов рублей. И ещё в декабре на сайте объявлений пытались продать только имущество на 58 миллионов. Теперь же выставили на продажу бизнес целиком.