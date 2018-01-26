×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

На продажу выставили старейший в Ярославле клуб «Мёд»: сколько за него просят

26 января 2018
3 945 12
долги, продажа, Ярославль, клуб Мед

В Ярославле выставили на продажу единственный и старейший в городе клуб «Мёд». Продают целиком готовый бизнес на сайте объявлений «Авито».

Приобрести работающее заведение можно за 250 миллионов рублей — такую цену указали в объявлении.

«Развлекательный комплекс "Мёд" находится в историческом центре Ярославля и представлен ресторанным комплексом "Поплавок" и ночным клубом "Мёд". Ресторан работает круглогодично, летнее кафе — в период с апреля по сентябрь. На территории ночного клуба размещена сцена, танцпол и несколько баров. По пятницам и субботам в ночном клубе выступают звезды зарубежного шоу-бизнеса. Клуб также используется для проведения корпоративных вечеринок, банкетов, праздничных мероприятий», — говорится в объявлении о продаже.

Продают все активы: оборудование клуба, теплоход «Академик Вавилов», Понтон-216 и Дебаркадер-358, на которых и расположились заведения. В самом заведении утверждают, что на его работу это не повлияет — просто у заведения сменится владелец.

Дела у развлекательного комплекса давно идут неважно: судебные приставы уже наложили арест на имущество клуба за долги в 60 миллионов рублей. И ещё в декабре на сайте объявлений пытались продать только имущество на 58 миллионов. Теперь же выставили на продажу бизнес целиком. 

Может, вам удобнее читать нас в Telegram? Там еще можно подсмотреть за жизнью редакции.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, avito.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Подробности трагедии в ярославском ракетном училище: у погибшего офицера осталась дочка

Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO
Погода
Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет

Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет
Погода
На Ярославль с двух сторон надвигается метель

На Ярославль с двух сторон надвигается метель
Бизнес
Как не вернуться из отпуска в никуда

Как не вернуться из отпуска в никуда
Погода
Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (17): Фильм замечательный. Очень... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (20): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 55,71 56,01
EUR 69,44 69,76
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.01
USD 55,93 -0,46
EUR 69,46 0,01
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.