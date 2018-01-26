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На продажу выставили старейший в Ярославле клуб «Мёд»: сколько за него просят
26 января 2018
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В Ярославле выставили на продажу единственный и старейший в городе клуб «Мёд». Продают целиком готовый бизнес на сайте объявлений «Авито».
Приобрести работающее заведение можно за 250 миллионов рублей — такую цену указали в объявлении.
«Развлекательный комплекс "Мёд" находится в историческом центре Ярославля и представлен ресторанным комплексом "Поплавок" и ночным клубом "Мёд". Ресторан работает круглогодично, летнее кафе — в период с апреля по сентябрь. На территории ночного клуба размещена сцена, танцпол и несколько баров. По пятницам и субботам в ночном клубе выступают звезды зарубежного шоу-бизнеса. Клуб также используется для проведения корпоративных вечеринок, банкетов, праздничных мероприятий», — говорится в объявлении о продаже.
Продают все активы: оборудование клуба, теплоход «Академик Вавилов», Понтон-216 и Дебаркадер-358, на которых и расположились заведения. В самом заведении утверждают, что на его работу это не повлияет — просто у заведения сменится владелец.
Дела у развлекательного комплекса давно идут неважно: судебные приставы уже наложили арест на имущество клуба за долги в 60 миллионов рублей. И ещё в декабре на сайте объявлений пытались продать только имущество на 58 миллионов. Теперь же выставили на продажу бизнес целиком.
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Фото: Александра Савельева, avito.ru
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