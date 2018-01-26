Подробности трагедии в ярославском ракетном училище: у погибшего офицера осталась дочка

Мужчину нашли мёртвым в аудитории

В ярославском военном училище противовоздушной обороны погиб офицер, работавший преподавателем и лаборантом. Тело 30-летнего мужчины в одной из аудиторий нашли его коллеги.

Трагедия произошла накануне. Офицер как раз должен был дежурить в учебном корпусе. И тут такое несчастье. Мы поговорили с подругой капитана и узнали о том, каким он был человеком и почему его смерть стала такой внезапной.

— Он был позитивным, очень весёлым, всегда приходил на помощь. Знаю его с 2009 года. Пару лет назад у него родилась дочка. Он был невероятно счастлив. После работы летел домой к жене и ребёнку. Радовался первым шагам малышки. Супругу очень любил, — рассказывает Карина.

Последний раз друзья общались перед Новым годом. Мужчина строил планы на будущее.

Однако буквально сразу после смерти офицера стало известно, что в последнее время он не ладил с женой. А до случившегося сильно с ней поругался.

— Говорят, он оставил записку. Но что в ней, я не знаю. По моему мнению, сама смерть очень странная — прямо в аудитории, причем в военной... Может быть у него были не только семейные проблемы, — говорит Карина.

Коллеги сказали, что лаборант был на хорошем счету на работе. Он и сам закончил это училище в 2009 году, причём с золотой медалью.