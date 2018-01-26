Ярославец, севший за руль под наркотиками, отправится в колонию строгого режима

Мужчину приговорили к колонии

Суд вынес приговор ярославцу, который второй раз попался, сев за руль своей «Лады-Приоры» в наркотическом опьянении.

Первый раз его поймали в 2015 году, тогда дело дошло до суда, но ярославца это ничему не научило. Повторно он попался в августе 2016 года.

Мужчине предъявили обвинение по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Незаконное приобретение наркотического средства».

Смягчающим обстоятельством для суда стало то, что у ярославца есть два маленьких ребенка, и он раскаялся. Но ему всё равно дали суровое наказание.

— Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры. — Кроме этого, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями и другим транспортом.