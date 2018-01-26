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Ярославец, севший за руль под наркотиками, отправится в колонию строгого режима
26 января 2018
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Суд вынес приговор ярославцу, который второй раз попался, сев за руль своей «Лады-Приоры» в наркотическом опьянении.
Первый раз его поймали в 2015 году, тогда дело дошло до суда, но ярославца это ничему не научило. Повторно он попался в августе 2016 года.
Мужчине предъявили обвинение по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Незаконное приобретение наркотического средства».
Смягчающим обстоятельством для суда стало то, что у ярославца есть два маленьких ребенка, и он раскаялся. Но ему всё равно дали суровое наказание.
— Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры. — Кроме этого, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями и другим транспортом.
Фото: Александра Савельева
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