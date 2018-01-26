|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В полиции назвали преступление, на которое решаются всё чаще
26 января 2018
3 169 7
В УМВД по Ярославской области подвели итоги работы за прошлый год и проанализировали цифры по правонарушениям. И стало видно, где у нас выправилась ситуация, а где цифры удручают.
Стало меньше самых ужасных преступлений — убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей. Меньше стали совершать преступления подростки.
А вот переключились преступники на машины. Краж и угонов стало больше.
— Отмечен рост преступной активности в данной сфере. Этому направлению уделяется большое внимание, — рассказали в полиции.
Настораживает правоохранителей и ситуация с мошенниками. Почти на 40 процентов выросло количество афер через интернет.
Фото: Анна Лурье
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров