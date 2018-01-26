В полиции назвали преступление, на которое решаются всё чаще

О ситуации рассказывал начальник полиции Николай Трифонов

В УМВД по Ярославской области подвели итоги работы за прошлый год и проанализировали цифры по правонарушениям. И стало видно, где у нас выправилась ситуация, а где цифры удручают.

Стало меньше самых ужасных преступлений — убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей. Меньше стали совершать преступления подростки.

А вот переключились преступники на машины. Краж и угонов стало больше.

— Отмечен рост преступной активности в данной сфере. Этому направлению уделяется большое внимание, — рассказали в полиции.

Настораживает правоохранителей и ситуация с мошенниками. Почти на 40 процентов выросло количество афер через интернет.