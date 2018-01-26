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Ярославльводоканал отремонтирует 11 километров труб под дорогами
26 января 2018
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Под ярославскими дорогами, нуждающимися в ремонте, сначала проверят и приведут в порядок городские коммуникации. О своих намерениях сообщил ярославский водоканал.
— Начинаем замену сетей, чтобы подрядчики смогли приступить к непосредственно дорожным работам в срок. Всего в 2018 году планируем провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог, — рассказал технический директор Ярославльводоканала Александр Махалкин. — Завершить свои мероприятия планируем до начала работ по ремонту дорожного покрытия.
Уже начали менять трубы водопровода на улице Златоустинской в областном центре. Работы пройдут в два этапа. Первый — от улицы Кирпичной до Коровницкого переулка. Второй этап — от Кирпичной до Мельничной.
Фото: Аександра Савельева
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