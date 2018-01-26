Ярославльводоканал отремонтирует 11 километров труб под дорогами

Сначала начнутся подземные работы

Под ярославскими дорогами, нуждающимися в ремонте, сначала проверят и приведут в порядок городские коммуникации. О своих намерениях сообщил ярославский водоканал.

— Начинаем замену сетей, чтобы подрядчики смогли приступить к непосредственно дорожным работам в срок. Всего в 2018 году планируем провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог, — рассказал технический директор Ярославльводоканала Александр Махалкин. — Завершить свои мероприятия планируем до начала работ по ремонту дорожного покрытия.

Уже начали менять трубы водопровода на улице Златоустинской в областном центре. Работы пройдут в два этапа. Первый — от улицы Кирпичной до Коровницкого переулка. Второй этап — от Кирпичной до Мельничной.



По проекту «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в этому году отремонтируют 30 дорог. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, 610 будет направлено из регионального бюджета и 120 — из муниципального.