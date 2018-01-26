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Власти попросили ярославских водителей не уезжать далеко
25 января 2018
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Ярославских водителей попросили не ездить на дальние расстояния в ближайшее время. Областные власти предупреждают — погода для этого совсем не благоприятная. Сейчас на улице тихо, но синоптики стращали — на город обрушится метель. Прогноз может сдвинуться на несколько часов, и снегопад может начаться глубокой ночью или утром.
— Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных ухудшением видимости на автодорогах, — сказал директор областной дорожной службы Антон Заев. — Целесообразнее в такую погоду использовать только основные магистрали и по возможности отказаться от дальних поездок на личном автомобиле. Всего этой ночью на дорогах региональной собственности будет работать около 200 единиц техники.
Если погода совсем испортится, на дороги пустят дополнительную технику.
— Особое внимание уделяется трассам с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам, — уточнили в областном правительстве.
Фото: Александра Савельева
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