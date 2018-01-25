Водитель, устроивший тройное ДТП на трассе М-8, сбежал с места аварии

Авария произошла на дороге, очищенной от снега

Сегодня вечером крупная авария произошла на 248-м километре трассы М-8, неподалёку от автозаправки.

Водитель одного автомобиля выезжал с заправки и врезался в попутную машину, которую отбросило на разделительную полосу. У машины оторвало колесо.

В это время по дороге ехал третий автомобиль. Водитель не успел среагировать на ДТП и влетел в одну из битых машин.

У одной из машин оторвало колесо

Сейчас на месте работает ГИБДД, выясняют, кто виновен в аварии. Правда, для этого им пришлось поискать одного из участников ДТП - как рассказали очевидцы, с места сбежал водитель, который врезался первым. Правда, его, похоже, всё же поймали - мужчину провели на медосвидетельствование.

В ДТП никто не пострадал.

— Дорога в этом месте чистая, освещение есть — видимость нормальная, — говорят очевидцы.