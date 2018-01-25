Обратная связь

Город

На Полушкиной роще машина влетела на отбойник

25 января 2018
1 966 0
ДТП, Ярославль

Сегодня вечером в Ярославле произошла авария. На дороге в сторону Брагино автомобиль залетел на ограждение.

— Всё случилось в том месте, где на мост заезжать, если ехать от «Лакокраски» к «Рио», — говорят очевидцы.

Машина повисла, зацепившись за отбойник передними колесами. Пока информации о пострадавших нет.

В группе «Первый ярославский автопортал» обсуждают, как можно было так «приземлиться». Впрочем, такие виражи в нынешнюю погоду не редкость — недавно точно так же оседлала отбойник машина на «пьяной» дороге.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Ирина Чистякова, Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Лаборант ярославского военного училища ПВО покончил с собой в аудитории

Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO
Погода
Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет

Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет
Погода
На Ярославль с двух сторон надвигается метель

На Ярославль с двух сторон надвигается метель
Бизнес
Как не вернуться из отпуска в никуда

Как не вернуться из отпуска в никуда
Погода
Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (12): шапка огонь далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (20): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 55,44 56,08
EUR 69,30 70,01
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.01
USD 55,93 -0,46
EUR 69,46 0,01
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.