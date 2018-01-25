На Полушкиной роще машина влетела на отбойник

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Сегодня вечером в Ярославле произошла авария. На дороге в сторону Брагино автомобиль залетел на ограждение.
— Всё случилось в том месте, где на мост заезжать, если ехать от «Лакокраски» к «Рио», — говорят очевидцы.
Машина повисла, зацепившись за отбойник передними колесами. Пока информации о пострадавших нет.
В группе «Первый ярославский автопортал» обсуждают, как можно было так «приземлиться». Впрочем, такие виражи в нынешнюю погоду не редкость — недавно точно так же оседлала отбойник машина на «пьяной» дороге.
Фото: Ирина Чистякова, Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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