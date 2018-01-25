На Полушкиной роще машина влетела на отбойник

Машина аккуратно повисла на ограждении

Сегодня вечером в Ярославле произошла авария. На дороге в сторону Брагино автомобиль залетел на ограждение.

— Всё случилось в том месте, где на мост заезжать, если ехать от «Лакокраски» к «Рио», — говорят очевидцы.

Машина повисла, зацепившись за отбойник передними колесами. Пока информации о пострадавших нет.

В группе «Первый ярославский автопортал» обсуждают, как можно было так «приземлиться». Впрочем, такие виражи в нынешнюю погоду не редкость — недавно точно так же оседлала отбойник машина на «пьяной» дороге.