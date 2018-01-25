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Лаборант ярославского военного училища ПВО покончил с собой в аудитории
25 января 2018
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Сегодня в ярославском военном училище произошла трагедия. В учебной аудитории покончил с собой сотрудник лаборатории, 30-летний капитан.
— Мы сейчас не распространяем подробности случившегося, — сообщили в училище. Говорят, на работе он был на хорошем счету.
— Сегодня он был дежурным по учебному корпусу, сейчас ведётся расследование, — рассказали те, кто учится в заведении.
Редакция уточняет подробности. Следите за обновлениями.
Фото: Яндекс.Панорамы
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