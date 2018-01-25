Люди, помогавшие поймать убийцу Ильи Исаева, получат вознаграждение

Брат убитого бизнесмена Павел Исаев сдержит слово и выплатит вознаграждение тем, кто помогал следствию

Родной брат убитого бизнесмена Ильи Исаева пообещал отблагодарить людей, которые помогли следствию информацией. О вознаграждении он говорил с самого начала, когда правоохранительные органы начали искать преступника.

— Пока я не могу сказать, какая информация была для следователей полезной, а какая — нет, — рассказал депутат областной думы Павел Исаев. — Когда я объявил о вознаграждении, стали звонить люди. Были и те, у кого вовсе не было никакой информации, но желание заработать по-быстрому было сильным. Думаю, что в суде станет понятно, чья информация была действительно полезной. Я своё слово сдержу и всех, кто помог, отблагодарю.

Предполагаемого убийцу Ильи Исаева задержали накануне. Подробности расследования этого громкого дела читайте в материале «Просил в долг под залог: убийцу Ильи Исаева нашли следователи, работавшие по делу Немцова».