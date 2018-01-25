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Следователи взялись за органы опеки: чиновники ответят за страшную смерть малыша
25 января 2018
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Сегодня в ростовском суде Ярославской области вынесли приговор 17-летней маме, которая заморила голодом своего 9-месячного сына. Девушка положила ребёнка в коляску, которую оставила на террасе в доме, и ушла. Спустя несколько дней ребёнка нашли мёртвым.
Эта история многих повергла в шок. Вся область следила за тем, как развивались события дальше. Горе-мать сразу же взяли под стражу. Сегодня, спустя четыре месяца, ей вынесли приговор — шесть лет и шесть месяцев в воспитательной колонии. Такое наказание вынесли, поскольку преступница несовершеннолетняя. Однако на этом история не заканчивается. Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области заинтересовалось органами опеки Ростова.
— Органы опеки знали о неподобающем воспитании ребёнка, однако не принимали никаких мер. На основании этого мы возбудили уголовное дело по факту халатности, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к этому преступлению.
Фото: Валера Волк/Vk.com
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