В Ярославле на проспекте Фрунзе маршрутка снесла ограждение

Сотрудники ГИБДД уже на месте

На проспекте Фрунзе маршрутка снесла ограждение. ДТП произошло несколько минут назад. Очевидцы говорят: в пазике были пассажиры. Пока неизвестно, пострадал кто-нибудь или нет. Но пока кареты скорой помощи нет на месте. Зато уже приехали сотрудники ГИБДД.

— Уже оформляют, — рассказал очевидец Максим Паутов.

Мы уточняем подробности ДТП.