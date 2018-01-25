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В Ярославле на проспекте Фрунзе маршрутка снесла ограждение
25 января 2018
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На проспекте Фрунзе маршрутка снесла ограждение. ДТП произошло несколько минут назад. Очевидцы говорят: в пазике были пассажиры. Пока неизвестно, пострадал кто-нибудь или нет. Но пока кареты скорой помощи нет на месте. Зато уже приехали сотрудники ГИБДД.
— Уже оформляют, — рассказал очевидец Максим Паутов.
Мы уточняем подробности ДТП.
Фото: Максим Паутов/Vk.com
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