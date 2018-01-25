Мошенницы из Питера разводили пенсионеров из Ярославской области

Женщин поймали в Вологодской области

Две женщины приехали из Санкт-Петербурга в Ярославскую область, чтобы обманывать старушек. В Рыбинске 37 и 38-летние женщины встретили на улицы 78-летнюю пенсионерку. Они рассказали бабушке, что выдают пенсионерам и нуждающимся бесплатную еду и деньги. Они сказали женщине, что сумма выплаты зависит от количества наличных денег, находящихся на данный момент у пенсионера. Неизвестно почему, но женщина поверила этим словам. А с собой у неё была немаленькая сумма — 40 тысяч рублей. Тогда мошенницы предложили пересчитать деньги, чтобы знать точную сумму. После этого они вернули конверт и сказали, что скоро будут выплаты. Чуть позже пенсионерка нашла в конверте вместо денег листы бумаги.

— Женщины были задержаны на территории Вологодской области. Сейчас они находятся под стражей. Мы устанавливаем их причастность к совершению аналогичных преступлений, — рассказали в УМВД по Ярославской области.