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Мошенницы из Питера разводили пенсионеров из Ярославской области
25 января 2018
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Две женщины приехали из Санкт-Петербурга в Ярославскую область, чтобы обманывать старушек. В Рыбинске 37 и 38-летние женщины встретили на улицы 78-летнюю пенсионерку. Они рассказали бабушке, что выдают пенсионерам и нуждающимся бесплатную еду и деньги. Они сказали женщине, что сумма выплаты зависит от количества наличных денег, находящихся на данный момент у пенсионера. Неизвестно почему, но женщина поверила этим словам. А с собой у неё была немаленькая сумма — 40 тысяч рублей. Тогда мошенницы предложили пересчитать деньги, чтобы знать точную сумму. После этого они вернули конверт и сказали, что скоро будут выплаты. Чуть позже пенсионерка нашла в конверте вместо денег листы бумаги.
— Женщины были задержаны на территории Вологодской области. Сейчас они находятся под стражей. Мы устанавливаем их причастность к совершению аналогичных преступлений, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: УМВД по ЯО
Видео: Лев Белков
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