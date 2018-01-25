Антимонопольщики надавили: привозить еду в детские сады Ярославля будут разные фирмы

За право кормить детей боролись четыре организации

Кардинальные изменения грядут в детском питании в садиках. Антимонопольщики назвали проект, внедрённый городскими властями, незаконным и потребовали от мэрии пересмотреть взгляд на этот вопрос.

— Ни детскими садами, ни уполномоченным органом не проводились торги на право оказания услуг горячего питания в детских садах, — объяснили свои претензии сотрудники антимонопольной службы.

До недавнего времени городской департамент образования раздавал детским садам указания на заключение договоров с «Комбинатом социального питания».

— Мы в полном объёме выполнили требования антимонопольщиков и провели конкурсные процедуры для определения поставщика питания для детских садов, — рассказали в мэрии Ярославля. — Сейчас идёт подведение итогов конкурса.

Уже на днях станет известно, какие фирмы станут победителями конкурса.

— Кроме нашей фирмы, в конкурсе участвовали ещё три фирмы, — уточнил директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко. — Ждём оглашения итогов.

Причём победителей может быть несколько. Все детские сады разбили на 16 лотов по 7–10 в каждом. У каждого лота, соответственно, может быть свой победитель. Так что кормить детей в садиках будут разные фирмы. Если, конечно, одна контора не выиграет конкурс по всем лотам.

Ближайший конкурс поставщика школьного питания пройдёт летом. Они проводятся каждые полгода.

Сообщения о некачественном питании в детских садах к нам в редакцию поступают регулярно. На днях на редакционную почту пришла очередная порция фото с жалобами, что привезли творог со ржавчиной.

На этот раз сотрудники детского садика нашли ржавчину в твороге



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