Ярославец вышел от судебных приставов без телефона и часов

У мужчины забрали телефон и часы из-за долга

Судебные приставы наложили арест на часы и мобильный телефон 27-летнего ярославца прямо на приёме.

Мужчина не выплачивал кредит, и банк обратился в суд. Задолжал молодой человек 86 тысяч рублей.

Даже по решению суда ярославец не выплачивал свой долг, тогда на прием его вызвал судебный пристав по Кировскому и Ленинскому району.

— Пристав наложил арест на имущество, которое было у должника с собой — мобильный телефон и наручные часы, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Современный гаджет и наручные часы оценили в семь тысяч рублей.

Недавно из-за миллионного долга приставы изъяли лаки и кресла из салона красоты.