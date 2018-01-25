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Ярославец вышел от судебных приставов без телефона и часов
25 января 2018
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Судебные приставы наложили арест на часы и мобильный телефон 27-летнего ярославца прямо на приёме.
Мужчина не выплачивал кредит, и банк обратился в суд. Задолжал молодой человек 86 тысяч рублей.
Даже по решению суда ярославец не выплачивал свой долг, тогда на прием его вызвал судебный пристав по Кировскому и Ленинскому району.
— Пристав наложил арест на имущество, которое было у должника с собой — мобильный телефон и наручные часы, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Современный гаджет и наручные часы оценили в семь тысяч рублей.
Недавно из-за миллионного долга приставы изъяли лаки и кресла из салона красоты.
Фото: УФССП
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