Ярославец угнал авто и попал в два ДТП

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Добрый ярославец пустил к себе пожить коллегу, а тот в «благодарность» угнал у него машину. Правда, он хотел на ней всего лишь сам покататься и девушку покатать.
В июле прошлого года молодой мужчина познакомился на работе с новым коллегой. Им оказался 24-летний житель Любимского района. Последнему негде было жить, и новый приятель предложил: можешь пока жить у меня. На том и решили. Как-то новый квартирант заметил у соседа ключи от машины и сделал дубликат. Как он позже признался, и сам не знает, зачем.
Спустя несколько дней к нему в гости пришли друг и подруга. Троица немного посидела и решила переместиться в другое место. Друг поехал на велосипеде, а хозяин квартиры предложил девушке прокатиться на машине. Правда, не сказал, что она чужая. Они сели в авто и поехали. По дороге, горе-водитель сначала попал в одну аварию, а потом в другую. Испугавшись, мужчина уехал с обоих мест ДТП.
— Затем он доехал до Силикатного шоссе и в кустах неподалеку от дороги спрятал автомобиль, а ключи от него выбросил. После случившегося молодой человек позвонил своему знакомому — владельцу автомобиля и рассказал ему о случившемся, после чего за ним приехали сотрудники полиции. Обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся, ущерб обещал возместить, — рассказали в прокуратуре Кировского района.
Теперь горе-угонщика будут судить.
А недавно у ярославца угнали авто, пока он парился в бане.
Фото: Александра Савельева
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