В Ярославле показали новый логотип масленицы: что он значит

Для праздника придумали новый логотип

Для Главной масленицы придумали новый логотип. Его сегодня показал областной департамент туризма на заседании оргкомитета праздника.

На новой эмблеме праздника написано «Яркая масленица». За основу логотипа взяли солнце, ядро которого заменили буквой «Я».

Видимо, не дают ярославским дизайнерам покоя лавры Артемия Лебедева, который разработал логотип для города в виде буквы-стрелки «Я». Здесь по задумке эта буква тоже должна работать на вовлечение жителей региона и гостей праздника: «Я в Ярославле», «Я на масленице».

Вокруг главной буквы — солнечные лучи, некоторые из которых превращаются в здания, что по задумке символизирует гостеприимство жителей Ярославля.

Логотип выполнен в весенних цветах: зеленом — цвет молодой травы и распускающихся листочков, жёлтом — цвет тёплого солнца и охры — цвет мёда, с которым едят праздничные блины.

— Новое решение логотипа — это само воплощение праздника. Причем именно ярославского праздника, — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. — Теплые, радостные тона, понятный посыл, обращенный к каждому лично — это замечательное приглашение.

30 января обещают презентовать и бренд региона.