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Ярославские хоккеисты поборются за честь России на Олимпиаде в Пхёнчхане

25 января 2018
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хоккей, спорт, Ярославль, ОИ-2018

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав национальной команды на Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в корейском Пхёнчхане.

— В состав вошли двое воспитанников ярославской школы хоккея, — уточнили в тренерском штабе хоккейной сборной. — Это Сергей Мозякин и Владислав Гавриков.

А вот Илья Любушкин, Павел Красковский и Егор Коршков, которые также значились в списке кандидатов на попадание в национальную сборную, на Олимпиаду не поедут. Зато в Пхёнчхан отправятся два игрока «Локомотива» — нападающий Брэндон Козун выступит в составе хоккейной сборной Канады, а защитник Якуб Накладал сыграет за сборную Чехии.

Мужской хоккейный турнир на Зимних Олимпийских играх будет проходить с 14 по 25 февраля.

Полный состав российской сборной по хоккею

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Международный олимпийский комитет, тем временем, продолжает издеваться над российскими спортсменами. Накануне он опубликовал предварительные списки спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2018. В них не попали те спортсмены, которые никогда не были замешаны в допинговых скандалах. В администрации Рыбинска решили поддержать спортсменов. 3 и 4 марта в Дёмино пройдут соревнования по лыжным гонкам. Рыбинцы зовут Антона Шипулина и Сергея Устюгова принять в них участие.

Михаил Контуев
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Фото: КХЛ
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