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Ярославские гаишники объявили в розыск водителя, который сбил девочку и уехал
25 января 2018
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Ярославская Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 18 января на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. Там на пешеходном переходе сбили человека. Как оказалось, под колёса авто попала 15-летняя девочка. Водитель машины не пропустил её на зелёный свет. После удара девочка оказалась на земле, но быстро встала и пошла дальше. А вот водитель даже не остановился, чтобы узнать о самочувствии подростка. Он уехал с места ДТП. Теперь его разыскивают гаишники.
— У девочки ушибы и ссадины коленей. Она находится на амбулаторном лечении. Очевидцев этой аварии просим обратиться в дежурную часть по телефону 30-10-10, — уточнили в УГИБДД по Ярославской области.
Водителю грозит лишение прав за то, что он уехал с места ДТП.
Фото: "Ярнет"
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