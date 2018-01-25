Ярославские гаишники объявили в розыск водителя, который сбил девочку и уехал

ДТП произошло в центре Ярославля

Ярославская Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 18 января на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. Там на пешеходном переходе сбили человека. Как оказалось, под колёса авто попала 15-летняя девочка. Водитель машины не пропустил её на зелёный свет. После удара девочка оказалась на земле, но быстро встала и пошла дальше. А вот водитель даже не остановился, чтобы узнать о самочувствии подростка. Он уехал с места ДТП. Теперь его разыскивают гаишники.

— У девочки ушибы и ссадины коленей. Она находится на амбулаторном лечении. Очевидцев этой аварии просим обратиться в дежурную часть по телефону 30-10-10, — уточнили в УГИБДД по Ярославской области.

Водителю грозит лишение прав за то, что он уехал с места ДТП.