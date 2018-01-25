Ярославские доктора попросили привести в порядок сквер у Яковлевской церкви

Медики высказали своё мнение

В предварительном отборе общественных территорий для проекта «Решаем вместе» приняли участие медики детской поликлиники №5 в Заволжском районе. Среди объектов, предложенных к благоустройству, здесь сегодня лидируют пешеходная зона по улице Спартаковская (включая сквер за ДК «Гамма») и сквер у Яковлевской церкви на пересечении проспекта Авиаторов и улицы Космонавтов.

— Всего в предварительном списке шесть территорий, которые администрация включила в список для голосования.

До 1 февраля все жители могут сделать свой выбор, опустив бюллетень в ящики для голосования, которые установлены в территориальных администрациях, домах культуры и крупных торговых центрах. В каждом районе для трех территорий, получивших наибольшее количество голосов, будут изготовлены дизайн-макеты предполагаемого проекта благоустройства. Варианты изменений списка также будут предложены для обсуждения.

— Я проголосовала за три территории. Больше всего мы хотим, чтобы изменения произошли на пустыре по проспекту Машиностроителей и в сквере у Яковлевской церкви, — рассказывает Татьяна Новикова, жительница Заволжского района, заместитель главного врача детской поликлиники №5. — Было бы правильным поставить зеленые насаждения и организовать также места для отдыха взрослых и детей. Думаю, что в этих местах будет комфортно многим.