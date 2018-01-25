Волгу укутало туманом и инеем: звенящий фоторепортаж

Морозное облако над Волгой

Утром на Волжской набережной в Ярославле царила сказка. Река никак не может застыть, а вода в мороз начинает парить, окутывая реку в туманное одеяло. На солнце оно светится и превращается просто в завораживающее зрелище. И мы вам его покажем!

Чугунный забор сегодня прекрасен

Волга укуталась в одеяло

Декорации для сказки

Конец января, а вода так и не замерзла...

Заиндевело все вокруг

Наверное, уткам сейчас несладко

Но они не теряют бодрости духа