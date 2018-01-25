|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Репортаж
Волгу укутало туманом и инеем: звенящий фоторепортаж
25 января 2018
1 185 2
Утром на Волжской набережной в Ярославле царила сказка. Река никак не может застыть, а вода в мороз начинает парить, окутывая реку в туманное одеяло. На солнце оно светится и превращается просто в завораживающее зрелище. И мы вам его покажем!
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
шапка огонь далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров