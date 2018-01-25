На Ярославль надвигается снегопад

На город движется снегопад

Морозная зима ненадолго заглянула в Ярославль — на город уже движется теплый атмосферный фронт, который принесет потепление и снегопад.

По прогнозам синоптиков, снег начнет идти уже сегодня примерно с девяти часов вечера. Облака затянут небо до конца следующей недели.

— Сегодня в Ярославле облачная с прояснениями погода, ночью небольшой снег, днем без осадков, — рассказали в Гидрометеоцентре Ярославля.

В ближайшие дни температура поднимется: днем в выходные будет от –1 до –8 градусов, по ночам до –10 градусов.