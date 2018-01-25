На Ярославль надвигается снегопад

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Морозная зима ненадолго заглянула в Ярославль — на город уже движется теплый атмосферный фронт, который принесет потепление и снегопад.
По прогнозам синоптиков, снег начнет идти уже сегодня примерно с девяти часов вечера. Облака затянут небо до конца следующей недели.
— Сегодня в Ярославле облачная с прояснениями погода, ночью небольшой снег, днем без осадков, — рассказали в Гидрометеоцентре Ярославля.
В ближайшие дни температура поднимется: днем в выходные будет от –1 до –8 градусов, по ночам до –10 градусов.
Фото: Александра Савельева, Скрин с сервиса Яндекс.Погода
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