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В ярославском зоопарке у гепарда появился снежный двойник
25 января 2018
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Фигуру снеговика-гепарда обнаружила утром несколько дней назад в своем вольере гепард Найла.
Снежного друга Найле слепила сотрудница отдела хищных млекопитающих Куликова Анастасия. Скульптура получилась очень похожей на настоящего гепарда.
Такой необычный сосед сначала удивил и встревожил животное, целый день Найла принюхивалась и присматривалась к двойнику. Зато теперь каждое утро гепард радостно бежит к своему снежному сородичу.
— Найла каждое утро выходит в вольер и первым делом проверяет, на месте ли снежный гепард, — рассказала заместитель директора ярославского зоопарка Анастасия Митягова. — А увидев скульптуру, напрыгивает на нее.
Сегодня понаблюдать за гепардом можно бесплатно. Правда, не всем. В День студента девушки с именем Татьяна смогут бесплатно пройти на основную территорию музея.
Фото: Ярославский зоопарк
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