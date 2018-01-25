В ярославском зоопарке у гепарда появился снежный двойник

Найла и ее снежный друг

Фигуру снеговика-гепарда обнаружила утром несколько дней назад в своем вольере гепард Найла.

Снежного друга Найле слепила сотрудница отдела хищных млекопитающих Куликова Анастасия. Скульптура получилась очень похожей на настоящего гепарда.

Такой необычный сосед сначала удивил и встревожил животное, целый день Найла принюхивалась и присматривалась к двойнику. Зато теперь каждое утро гепард радостно бежит к своему снежному сородичу.

— Найла каждое утро выходит в вольер и первым делом проверяет, на месте ли снежный гепард, — рассказала заместитель директора ярославского зоопарка Анастасия Митягова. — А увидев скульптуру, напрыгивает на нее.

Сегодня понаблюдать за гепардом можно бесплатно. Правда, не всем. В День студента девушки с именем Татьяна смогут бесплатно пройти на основную территорию музея.