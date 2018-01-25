Полиция: звонки о бомбах в Ярославле поступали из США и Украины

По городу пронеслось несколько волн эвакуаций

Сегодня в УМВД по Ярославской области проходит пресс-конференция начальника областной полиции Николая Трифонова. Генерал рассказывает о самых громких делах года. Затронули тему эвакуаций в Ярославле. Тогда несколько раз приходилось эвакуировать людей из торговых центров — из-за звонков о бомбах.

— Большинство звонков были из США и часть из Украины. Ущерба никакого не было от этих звонков. Мы ищем преступников , — рассказал Трифонов.

И уточнил — в первый раз было 18 звонков, во второй — 16.

Ущерба, может, и не было, однако эти звонки изрядно попортили ярославцам нервы. Были сорваны спектакли в театре, эвакуировали целые торговые центры.