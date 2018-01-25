|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Полиция: звонки о бомбах в Ярославле поступали из США и Украины
25 января 2018
1 014 2
Сегодня в УМВД по Ярославской области проходит пресс-конференция начальника областной полиции Николая Трифонова. Генерал рассказывает о самых громких делах года. Затронули тему эвакуаций в Ярославле. Тогда несколько раз приходилось эвакуировать людей из торговых центров — из-за звонков о бомбах.
— Большинство звонков были из США и часть из Украины. Ущерба никакого не было от этих звонков. Мы ищем преступников , — рассказал Трифонов.
И уточнил — в первый раз было 18 звонков, во второй — 16.
Ущерба, может, и не было, однако эти звонки изрядно попортили ярославцам нервы. Были сорваны спектакли в театре, эвакуировали целые торговые центры.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
шапка огонь далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров