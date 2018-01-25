Убийцу Ильи Исаева нашли следователи, работавшие по «делу Немцова»

Илью Исаева убили в ноябре прошлого года, когда он вышел с работы

Завтра или послезавтра подозреваемому в убийстве ярославского бизнесмена Ильи Исаева будет избрана мера пресечения. Следователи намерены ходатайствовать о заключении под стражу. Также сотрудники Следственного комитета обещают не затягивать с обвинительным заключением. А это значит, что дело близится к суду.

Казалось бы, дело — глухарь, но его всё же, похоже, смогли раскрыть. И очень быстро. Вчера задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний предприниматель.

— Он попросил у Ильи несколько миллионов рублей в долг под залог своего имущества, — рассказал брат убитого Павел Исаев. — Я слышал, что назанимал денег он и у других людей. А вот расплатиться не смог. Вероятно, из-за этого он и решился на такое жуткое преступление.

Во дворе, где убили Илью Исаева, и днём-то немноголюдный, а по вечерам сюда вообще почти никто не заходит

Когда произошло убийство, казалось, что найти преступника практически невозможно. Набросились на предпринимателя в тёмной подворотне, где нет ни одной видеокамеры, да и свидетелей не нашлось. Тогда было несколько версий.

Во-первых, было предположение, что убийство было заказным. Ведь преступник оставил убитого, не забрав его ценные вещи и деньги. Только холодные и жестокие удары ножом, которых было больше десятка, — в спину, голову и даже в лицо.

Во-вторых, рассматривалась версия убийства, связанного с работой Ильи Исаева с недвижимостью и драгоценностями. Бизнесмен якобы проворачивал с сообщниками схемы, по которым элитные дома в центре Ярославля скупались практически за бесценок. А ещё убитый числился индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности его компании была оптовая торговля драгоценными камнями, аренда и управление собственным и арендованным имуществом, торговля отходами и ломом.

Ну и, в-третьих, убийство могло быть местью жильцов. Илья Исаев также работал с недвижимостью в сфере расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Опять же, такого жилья много в центре Ярославля, где люди также живут в старых зданиях с большим износом.

Убийца попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда вышел из двора на улицу

Но, как смогли выяснить следователи, бизнесмена убил должник, который не смог вернуть деньги.

— В Ярославль приехали опытные специалисты из федерального уголовного розыска, — добавил Павел Исаев. — Подключились к следствию и те люди, которые занимались расследованием убийства политика Бориса Немцова. Да и местные «бойцы» тоже молодцы — перерыли весь город и не упустили ни одной важной детали.

— Столько народу приехало, мы столько никогда и не видели, — отметил источник 76.ru в правоохранительных органах.



Выяснилось, что преступник попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда вышел из двора на улицу. Да и сотрудники магазинчиков на Первомайской смогли вспомнить подозрительного мужчину, который убегал через дорогу.

Илью Исаева похоронили рядом с его женой и двумя детьми, которые погибли в автокатастрофе

В итоге меньше двух месяцев прошло с момента убийства, а подозреваемого уже вычислили, нашли и арестовали. Сейчас он содержится в изоляторе. Известно, что мужчина официально числится безработным, но занимался предпринимательством — открыл автомастерскую. Вероятно, что именно на развитие бизнеса он и брал деньги, рассчитывая, что дело пойдёт в гору. Но деньги заработать не получилось.

На преступление должник пошёл 30 ноября прошлого года. Убийство произошло во дворике на улице Первомайской. Несмотря на то, что это центр города — подворотня глухая. Там расположены несколько контор, но после того, как они вечером закрываются, туда практически никто не заходит. Илья Исаев вышел с работы и направился к машине. В этот момент убийца напал на него со спины, ударив несколько раз ножом. Обнаружил убитого следующий вышедший из здания человек, он и позвонил в полицию.