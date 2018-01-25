В ярославской колонии насмерть забили заключённого

Конфликт за решёткой привёл к трагедии

В Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего парня, который уже сидит в колонии. Находясь за решёткой, он умудрился и там совершить преступление. Причём особо тяжкое.

По данным следствия, в декабре конфликт возник в жилом корпусе колонии. Парень не поделил что-то с другим заключённым и набросился на него с кулаками.

Сосед по корпусу был старше — ему было 47 лет. Но в драке победил молодой. Парень жестоко избил мужчину. Тот умер уже в больнице от ушиба головного мозга.

— На данный момент молодой мужчина отбывает наказание за разбой, — уточнили былые «подвиги» нападавшего в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.