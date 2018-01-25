В ГИБДД вычислили водителей, устроивших дрифт в центре Ярославля

Сотрудники ГИБДД завели шесть административных дел на любителей дрифта

Сотрудники Госавтоинспекции вычислили парней, которые пугали по ночам ярославцев, устраивая на ВАЗах дрифт по дорогам города.

В ночь на 22 января лихачи кружили на Богоявленской и Октябрьской площадях, а потом дрифт на «шестерках» устроили на улице Свободы, где одна из машин чуть не врезалась в разворачивавшийся ВАЗ-2115.

Сейчас в правилах дорожного движения не предусмотрено наказания за езду с заносами, но оказалось, что парни нарушали и другие правила.

— Возбуждено шесть административных дел. На одного из водителей составили три протокола за неуплату штрафа, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ярославской области.