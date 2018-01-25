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В ГИБДД вычислили водителей, устроивших дрифт в центре Ярославля
25 января 2018
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Сотрудники Госавтоинспекции вычислили парней, которые пугали по ночам ярославцев, устраивая на ВАЗах дрифт по дорогам города.
В ночь на 22 января лихачи кружили на Богоявленской и Октябрьской площадях, а потом дрифт на «шестерках» устроили на улице Свободы, где одна из машин чуть не врезалась в разворачивавшийся ВАЗ-2115.
Сейчас в правилах дорожного движения не предусмотрено наказания за езду с заносами, но оказалось, что парни нарушали и другие правила.
— Возбуждено шесть административных дел. На одного из водителей составили три протокола за неуплату штрафа, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ярославской области.
Фото: Игорь Люленов
Видео: Игорь Люленов
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