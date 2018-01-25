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В Ярославской области будут производить препараты для женского здоровья
25 января 2018
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В Ярославской области завершился первый этап строительства завода, который будет производить препараты для женского здоровья. Завод разместился в индустриальном парке «Новоселки» и будет выпускать гормональное средство «Утрожестан» компании Besins Healthcare. Это лекарство входит в общероссийский список жизненно важных лекарств.
— Холдинг Besins Healthcare стал шестым резидентом ярославского фармацевтического кластера, — рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. — Сегодня на территории индустриального парка работает Центр трансфера технологий разработки инновационных и импортозамещающих лекарственных средств, и подготовки кадров для фармацевтической индустрии. В ближайшее время запланировано открытие Центра контроля качества — федеральной лаборатории контроля качества Росздравнадзора. Именно здесь медицинские препараты будут проходить проверку качества до их появления в продаже.
Строительство завода по производству препарата планируют завершить уже к концу этого года, а выпуск первой коммерческой серии планируется к 2020 году.
Фото: Александра Савельева
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