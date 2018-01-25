Умерла народная артистка РФ Людмила Сенчина

В декабре Людмиле Сенчиной исполнилось 67 лет

Певица Людмила Сенчина скончалась сегодня в 8:30 в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ей было 67 лет, об этом «Интерфаксу» сообщил продюсер народной артистки Владимир Андреев. Последние полтора года она тяжело болела.

Людмила Сенчина известна как исполнительница песен «В музыке только гармония есть», «Лесной олень», «Хоть поверьте, хоть проверьте», «Песня о материнской любви», «Камушки», «О нежности». Также она снялась в нескольких отечественных картинах, в частности «Вооружен и очень опасен» 1977 года.