Нерв рвущейся струны: как в Ярославле прошёл концерт Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий собрал 12 тысяч зрителей в Ярославле

Сегодня исполняется 80 лет с дня рождения Владимира Высоцкого — человека, чьи стихи и песни знает, наверное, каждый в нашей стране. Ярославлю повезло — Высоцкий приезжал к нам с концертом. И повезло дважды — ярославский фотограф Сергей Метелица снял тот замечательный концерт.

— В среду 28 февраля 1979 года в ярославском дворце спорта моторного завода. Более 12 тысяч человек воочию увидели и услышали Владимира Высоцкого, — написал Метелица.

Фото он выложил у себя на страничке в фейсбуке. Давайте посмотрим эти кадры.

Говорят, в зале в тот вечер было невероятное напряжение

Владимир Высоцкий всегда вёл разговор со зрителем

Зал на концерте был забит под завязку