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Истории
Нерв рвущейся струны: как в Ярославле прошёл концерт Владимира Высоцкого
25 января 2018
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Сегодня исполняется 80 лет с дня рождения Владимира Высоцкого — человека, чьи стихи и песни знает, наверное, каждый в нашей стране. Ярославлю повезло — Высоцкий приезжал к нам с концертом. И повезло дважды — ярославский фотограф Сергей Метелица снял тот замечательный концерт.
— В среду 28 февраля 1979 года в ярославском дворце спорта моторного завода. Более 12 тысяч человек воочию увидели и услышали Владимира Высоцкого, — написал Метелица.
Фото он выложил у себя на страничке в фейсбуке. Давайте посмотрим эти кадры.
Фото: Сергей Метелица
Видео: Марина Котлярова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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