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Ярославские чиновники купили мобильник сельскому фельдшеру

25 января 2018
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медицина, здравоохранение, Ярославль, Ростов

В фельдшерско-акушерском пункте деревни Васильково замолчал городской телефон. Бабушка, набравшая номер доктора, не смогла дозвониться. Зато смогла достучаться до чиновников. И те взялись за телефонизацию села.

Фельдшеру Маргарите Нестеровой купили сотовый телефон и сим-карту.

— Теперь не возникнет проблем с оказанием помощи местному населению, — сказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Вообще-то сотовый у фельдшера уже был. Но свой личный. По нему и звонили все окрестные больные — номер доктора все знали. Но уж положено иметь рабочий номер, значит, надо. Чинить городской не стали, очевидно, из тех соображений, что трубка должна быть при себе всегда. Жителям трёх близлежащих посёлков расскажут, по какому номеру теперь надо звонить врачу. Вероятно, там повесят объявления.

— Что это за телефон, и какой у него номер, я пока сама не знаю, — говорит фельдшер Маргарита Нестерова. — Всем, кто по-прежнему мне будет звонить на личный номер, я буду отвечать, как и прежде.

А в конце декабря сразу 17 новых машин скорой помощи поступили в Ярославскую область. Две из них уже колесят по Ярославлю, остальные — по районам.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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