Преступление от отчаяния: новые подробности в деле об убийстве бизнесмена Исаева

Исаева убили в подворотне

Стали известны новые подробности в деле об убийстве бизнесмена Ильи Исаева. Как пояснили в СУ СК РФ по Ярославской области, задержанный 54-летний мужчина занимался автомобильным бизнесом. У него была своя автомастерская. Но юридически мужчина был безработным. Накануне его задержали по подозрению в убийстве Ильи Исаева.

— Арест продлён до 72 часов, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.

Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал порталу 76.ru о том, что бизнесмен Илья Исаев был достаточно обеспеченным человеком, у которого многие просили деньги в долг. Взамен этого Исаев брал в залог ценное имущество: квартиры, машины. В случае если долг не возвращался вовремя, Исаев это имущество забирал себе.

— Преступление изначально не выглядело как заказное. Его ткнули ножом в подворотне. Сразу было понятно, что, скорее всего, это сделал отчаявшийся человек. Просто от безысходности, — рассказал 76.ru источник.

В СУ СК РФ по Ярославской области подтвердили: у подозреваемого имелись определённые долговые обязательства перед Исаевым.

— Насколько я знаю, действительно он обращался и брал денег в долг, но, похоже, бизнес не шёл, он назанимал денег у всего города и всех знакомых, а отдавать было нечем, — рассказал о подозреваемом и брат убитого, депутат Павел Исаев.

Мы будем следить за развитием событий.