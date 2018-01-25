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Преступление от отчаяния: новые подробности в деле об убийстве бизнесмена Исаева
25 января 2018
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Стали известны новые подробности в деле об убийстве бизнесмена Ильи Исаева. Как пояснили в СУ СК РФ по Ярославской области, задержанный 54-летний мужчина занимался автомобильным бизнесом. У него была своя автомастерская. Но юридически мужчина был безработным. Накануне его задержали по подозрению в убийстве Ильи Исаева.
— Арест продлён до 72 часов, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.
Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал порталу 76.ru о том, что бизнесмен Илья Исаев был достаточно обеспеченным человеком, у которого многие просили деньги в долг. Взамен этого Исаев брал в залог ценное имущество: квартиры, машины. В случае если долг не возвращался вовремя, Исаев это имущество забирал себе.
— Преступление изначально не выглядело как заказное. Его ткнули ножом в подворотне. Сразу было понятно, что, скорее всего, это сделал отчаявшийся человек. Просто от безысходности, — рассказал 76.ru источник.
В СУ СК РФ по Ярославской области подтвердили: у подозреваемого имелись определённые долговые обязательства перед Исаевым.
— Насколько я знаю, действительно он обращался и брал денег в долг, но, похоже, бизнес не шёл, он назанимал денег у всего города и всех знакомых, а отдавать было нечем, — рассказал о подозреваемом и брат убитого, депутат Павел Исаев.
Мы будем следить за развитием событий.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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