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На Юго-западной окружной в Ярославле столкнулись четыре автомобиля
25 января 2018
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Сегодня около восьми часов утра на Юго-Западной окружной дороге в районе завода «Луч» столкнулись четыре автомобиля.
По сообщениям очевидцев, столкнулись фура, джип и два легковых автомобиля.
— Проезд в сторону Нефтестроя по левой полосе. Там фура, классика, джип, четвертого не видела, — написала Марина Смирнова в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».
Еще одна легковая машина стоит на обочине.
Из-за ДТП на дороге сейчас пробка в сторону Нефтестроя от улицы Центральная до улицы 1-я Забелицкая.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
Фото: Ирина Жукова. Первый ярославский автопортал/VK.com
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