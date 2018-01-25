На Юго-западной окружной в Ярославле столкнулись четыре автомобиля

На месте работают сотрудники ГИБДД

Сегодня около восьми часов утра на Юго-Западной окружной дороге в районе завода «Луч» столкнулись четыре автомобиля.

По сообщениям очевидцев, столкнулись фура, джип и два легковых автомобиля.

— Проезд в сторону Нефтестроя по левой полосе. Там фура, классика, джип, четвертого не видела, — написала Марина Смирнова в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

В аварию попали четыре машины

Еще одна легковая машина стоит на обочине.

Одна из машин вылетела с дороги



Из-за ДТП на дороге сейчас пробка в сторону Нефтестроя от улицы Центральная до улицы 1-я Забелицкая.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.