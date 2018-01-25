Ярославскую компанию оштрафуют за рассылку по почте

Ярославскую компанию накажут за интернет-рассылку с клеветой

В Ярославле одна из компаний запустила рекламную компанию, в которой не расхваливала себя, а клеветала на конкурентов. Большую интернет-рассылку отправили по электронной почте.

И один из получателей оказался не рад, что ему прислали неверную информацию про компанию, у которой он является клиентом. Речь идёт об электронных подписях.

— Организация прислала заявителю на электронный ящик два письма о том, что с его электронной подписью, полученной в другой компании, могут возникнуть проблемы с допуском к участию в торгах, и предложила заказать новую подпись, — рассказали в УФАС по Ярославской области. — Антимонопольный орган усматривает признаки недобросовестной конкуренции путем дискредитации конкурента. По словам заявителя, рекламораспространитель ввел его в заблуждение относительно действительности имеющейся у него электронной подписи.

Теперь организации, устроившей такую рассылку, грозит штраф сразу по двум делам — рассылка без разрешения получателя и клевета. Компании могут выписать штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей.