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Ярославскую компанию оштрафуют за рассылку по почте
25 января 2018
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В Ярославле одна из компаний запустила рекламную компанию, в которой не расхваливала себя, а клеветала на конкурентов. Большую интернет-рассылку отправили по электронной почте.
И один из получателей оказался не рад, что ему прислали неверную информацию про компанию, у которой он является клиентом. Речь идёт об электронных подписях.
— Организация прислала заявителю на электронный ящик два письма о том, что с его электронной подписью, полученной в другой компании, могут возникнуть проблемы с допуском к участию в торгах, и предложила заказать новую подпись, — рассказали в УФАС по Ярославской области. — Антимонопольный орган усматривает признаки недобросовестной конкуренции путем дискредитации конкурента. По словам заявителя, рекламораспространитель ввел его в заблуждение относительно действительности имеющейся у него электронной подписи.
Теперь организации, устроившей такую рассылку, грозит штраф сразу по двум делам — рассылка без разрешения получателя и клевета. Компании могут выписать штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей.
Ярославский перевозчик пожаловался в УФАС на слишком строгие требования мэра.
Фото: Александра Савельева
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