|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На стадионе «Шинник» появится уголок для лёгкой атлетики
25 января 2018
796 5
На стадионе «Шинник» в Ярославле появится ещё одно тренировочное поле — для лёгкой атлетики. Его установят на деньги, выделенные для реконструкции футбольного стадиона.
— К лету на «Шиннике» появится не только новое футбольное поле, но и современное легкоатлетическое ядро, — написал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Обустроим беговой трек, секторы для прыжков и метания.
Согласно проекту, отремонтируют стандартный круговой 400-метровый беговой трек. Он будет покрыт рулонным синтетическим составом толщиной 13,5 миллиметра. Все работы, связанные с покрытием, инвентарем, соответствуют требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций IААР.
Однако заняться лёгкой атлетикой на стадионе будет можно только после событий чемпионата мира по футболу. Даже если Ярославль не станет тренировочной площадкой для сборных разных стран мира, у нас всё равно есть план собственных событий в городе в честь чемпионата мира 2018.
Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
шапка огонь далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров