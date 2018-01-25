На стадионе «Шинник» появится уголок для лёгкой атлетики

На стадионе появится поле для легкоатлетов

На стадионе «Шинник» в Ярославле появится ещё одно тренировочное поле — для лёгкой атлетики. Его установят на деньги, выделенные для реконструкции футбольного стадиона.

— К лету на «Шиннике» появится не только новое футбольное поле, но и современное легкоатлетическое ядро, — написал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Обустроим беговой трек, секторы для прыжков и метания.

Согласно проекту, отремонтируют стандартный круговой 400-метровый беговой трек. Он будет покрыт рулонным синтетическим составом толщиной 13,5 миллиметра. Все работы, связанные с покрытием, инвентарем, соответствуют требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций IААР.

Однако заняться лёгкой атлетикой на стадионе будет можно только после событий чемпионата мира по футболу. Даже если Ярославль не станет тренировочной площадкой для сборных разных стран мира, у нас всё равно есть план собственных событий в городе в честь чемпионата мира 2018.