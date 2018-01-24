Дороги почистили, но не везде: в Ярославле пешеходы увязают на тротуарах

Хорошие дороги для водителей и неприятные тротуары для пешеходов

Старались ярославские коммунальщики убирать снег на этой неделе, но чего-то не хватило. Неудача настигла на тротуарах.

Ярославцы жалуются, ведь людям приходится продираться сквозь снежные завалы, под которыми притаился лёд. Зато рядом виднеется идеально вычищенная до асфальта дорога для машин. Такую ситуацию мы застали на улице Комсомольской в самом центре Ярославля.

— Будьте осторожны, можно ноги переломать! Или упасть прямо у дверей маршрутки, — пишут в соцсетях пешеходы.

А как вы добирались сегодня домой? Где тротуары не были почищены?

Стоит отметить, что этой зимой городские магистрали стали действительно чистить лучше.