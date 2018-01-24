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В Ярославле будут судить девушку-водителя за смертельное ДТП на трассе
24 января 2018
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В Ярославле 21-летнюю девушку будут судить за смертельное ДТП на трассе. Заместитель прокурора области отправил в суд обвинительное заключение в отношении юного водителя.
Авария случилась на 89-километре трассы Ярославль — Углич в июне этого года: девушка гнала по трассе, выехала на встречку, где столкнулась с «Ладой-Приора». Водитель «Лады» погиб на месте, получил сильные увечья пассажир легковушки.
— К обвиняемой применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело направлено в Угличский районный суд для рассмотрения по существу, — уточняют в областной прокуратуре.
Фото: МЧС по ЯО
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