В Ярославле будут судить девушку-водителя за смертельное ДТП на трассе

Девушку-водителя будут судить спустя полгода после ДТП

В Ярославле 21-летнюю девушку будут судить за смертельное ДТП на трассе. Заместитель прокурора области отправил в суд обвинительное заключение в отношении юного водителя.

Авария случилась на 89-километре трассы Ярославль — Углич в июне этого года: девушка гнала по трассе, выехала на встречку, где столкнулась с «Ладой-Приора». Водитель «Лады» погиб на месте, получил сильные увечья пассажир легковушки.

— К обвиняемой применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело направлено в Угличский районный суд для рассмотрения по существу, — уточняют в областной прокуратуре.