Наши в Лондоне: в столице Великобритании наклеили стикер «Шинника»

Наклейка ярославского футбольного клуба в Лондоне

Ярославский фотограф Алексей Лобанов, прогуливаясь по Лондону, сфотографировал на одном из столбов в столице Великобритании наклейку с символикой футбольного клуба «Шинник».

— Лондон. Вестминстерский мост. Вестминстерское аббатство. Биг-Бен в конце концов! Толпы китайцев. И на одном из фонарных столбов моста... Внезапно! — написал Алексей на своей странице в «Фейсбуке» и выложил фото наклейки. — Я готов был увидеть наклейку какого угодно клуба мира, тем более что особенно их не рассматривал, но чтобы так совпал!

Поскольку наклейка еще совсем чистая, скорее всего, ее приклеили совсем недавно. Возможно, что кто-то из ярославских болельщиков сейчас тоже прогуливается по берегу Темзы.

Алексей приехал в Великобританию в город-побратим Ярославля Эксетер, чтобы открыть совместную с британским фотографом Марией Лис выставку. На выставке показан Ярославль, каким его увидела британская фотохудожница, и графство Девон глазами ярославца.