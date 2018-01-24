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Задержали убийцу брата депутата Ильи Исаева: за что он зарезал бизнесмена
24 января 2018
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В Ярославле задержали убийцу брата депутата областной думы, бизнесмена Ильи Исаева. Им оказался 54-летний безработный житель Ярославля. Камеры видеонаблюдения засекли преступника.
— По данным следствия, у подозреваемого имелись определенные долговые обязательства перед потерпевшим, — сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Сегодня Кировским районным судом города Ярославля задержание подозреваемого признано законным и обоснованным, по ходатайству следователя срок задержания продлен на 72 часа, после чего судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Подозреваемый подстерёг Илью Исаева после работы на улице Депутатской и нанёс бизнесмену больше десятка ударов ножом.
Фото: Александра Савельева
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